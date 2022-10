Haßloch – Von Stahlkugel getroffen

Haßloch / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (12. Okt.) gingen drei Bewohner der Rotkreuzstraße, vom Knall eines Böllers aufmerksam geworden, nach draußen. Der Knallkörper detonierte gegen Mitternacht auf einer Fensterbank und beschädigte einen Rollladen. Bei der Begutachtung des Schadens bemerkten die drei plötzlich mehrere Einschläge in der Hauswand und an der Jacke einer 32-Jährigen. Die Frau wurde auch an der Stirn getroffen. Erst am Folgetag stellte sich heraus, dass es eine kleine Stahlkugel war, die die Verletzung verursachte. Die Frau wurde in einem Krankenhaus behandelt. In der gleichen Nacht beschädigte ein Unbekannter auch die Frontscheibe eines in Uhlandstraße geparkten 1er BMW. Auch hier könnten es Stahlkugeln gewesen sein, die den Schaden verursachten. Zeugen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kriminalinspektion Neustadt unter Tel. 06321 854-0.