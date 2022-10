Bad Dürkheim – Mit Küchenmesser bedroht

Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Am 17.10.2022 gegen 07:25 Uhr bedrohte ein 60-Jähriger in einem Wohnheim in der Sonnenwendstraße in Bad Dürkheim zwei Frauen mit einem Küchenmesser. Der 60-Jährige Bewohner, der sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, konnte durch die eingesetzten Beamten im Gebäude angetroffen, in einem längeren Gespräch beruhigt und schließlich in Gewahrsam genommen werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Nach der Vorstellung bei einem spezialisierten Arzt wurde er in eine Klinik eingewiesen.