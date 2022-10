Weinheim – „Weinheimer Märchen“ in der Stadtteilbibliothek Vogelstang

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Dr. Markus Weber präsentiert sein Märchenprogramm „Weinheimer Märchen“ in der Zweigstelle Vogelstang der Stadtbibliothek Mannheim. Märchen wie „Der Froschkönig“ oder „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ stammen ursprünglich aus dem Volksmund und sind am Mittwoch, 19. Oktober, 19 Uhr, in der Stadtteilbibliothek Vogelstang, Mecklenburger Str. 62 (in den Geschwister-Scholl-Schulen) bei Webers Reise durch eine märchenhafte Welt neu zu erleben. Seine Märchen spielen in und um Weinheim – auf kurpfälzisch, versteht sich. Der Eintritt ist frei, um telefonische Anmeldung unter 0621/708145 wird gebeten. Die Veranstaltung wird präsentiert vom Freundeskreis der Stadtbibliothek Vogelstang und gefördert von NEUSTART KULTUR.

