Sandhausen – Der SV Sandhausen trifft im DFB-Pokal im Baden-Derby am 19.10 auf den Karlsruher SC

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der 2. Runde vom DFB-Pokal trifft der SV 1916 Sandhausen zu Hause im BWT-Stadion am Hardtwald auf den Zweitliga-Konkurrenten Karlsruher SC. Das badische Derby um den Einzug ins Achtelfinale vom DFB-Pokal wird am Mittwoch, den 19. Oktober um 18 Uhr, in Sandhausen angepfiffen. Der SV Sandhausen hatte in der 1. Runde vom DFB-Pokal beim niedersächsischen BSV Rehden klar mit 4:0 gewonnen und die Karlsruher haben die TSG Neustrelitz deutlich mit 8:0 bezwungen. In der zweiten Bundesliga hat der SV Sandhausen am beim Tabellenzweiten SC Paderborn mit 0:3 verloren. Auch der Karlsruher SC hat sein Heimspiel gegen Tabellenführer SV Darmstadt 98 mit 1:2 verloren. In der Tabelle der 2. Liga liegt der Karlsruher SC mit Trainer Christian Eichner nach dem 12. Spieltag mit 17 Punkten auf dem achten Tabellenplatz, der SV Sandhausen ist mit 12 Zählern auf den 15. Rang zurückgefallen. Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams feierte der Karlsruher SC gegen den SV Sandhausen einen 3:2-Heimsieg im Karlsruher BBBank Wildparkstadion vor drei Wochen. Das Sandhäuser-Team von Trainer Alois Schwartz unterlag nach zweimaliger Führung erst in letzter Minute mit 2:3.

Weitere Informationen über den SV 1916 Sandhausen gibt es unter www.svs1916.de und über den Karlsruher SC gibt es unter www.KSC.de.

Quelle:

Text: Michael Sonnick