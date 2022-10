Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Beliebte Hundemesse findet am Wochenende statt /

Vorführungen von Agility und Dogdance und das Hunde-Casting dürfen nicht fehlen / Das Familien-event lädt ein

Am 22. und 23. Oktober öffnet die Maimarkthalle ihre Tore. Hundefreunde dürfen sich freuen, sie können zwei Tage lang shoppen und sich über die neuesten Trends informieren.

Die “Mein Hund” ist bekannt für ihr aufwendiges Rahmenprogramm. Sie möchte den Besuchern unter anderem Einblicke geben welche Sportarten mit dem Vierbeiner möglich sind. Sport mit dem Hund ist wichtig für eine gute Auslastung und Kopfarbeit. Außerdem unterstützt es die Mensch-Hund-Bindung. Dogdance ist auch eine von diesen vielen Möglichkeiten. Einblicke hierzu gibt es in diesem Jahr durch den Dogdance international e.V. Die Dogdancer reisen eigens mit ihren Vierbeinern an, um an den zwei Tagen Einblicke in diese faszinierende Sportart zu geben und tolle Tänze zu zeigen. Dogdance benötigt viel Harmonie zwischen Hund und Mensch. Nach den Vorführungen geben die Dogdancer gerne erste Tipps und Anregungen.

Agility ist eine der schnellsten Sportarten mit dem geliebten Vierbeiner. Sie wurde erfunden für Hunde die eine große Auslastung brauchen und viel Kopfarbeit. Die beiden Border Collies, Chuck und Norris mit ihrer Besitzerin Jessi geben Einblicke in diese Freizeitaktivität. Außerdem wird Jessi vom Pawsome Dogs e.V. sich dem Thema Hund und Familie annehmen und darüber referieren.

Das beliebte Hunde-Casting ist auf der “Mein Hund” nicht mehr wegzudenken. Es wurde hier schon manches Hundetalent entdeckt. So auch schon Filmhund Bruno. Der Rottweilermischling spielte an der Seite von Wotan Wilke Möhring und Jan Josef Liefers. Es muss nicht immer die große Filmkarriere sein, deshalb darf jeder zum Hunde-Casting über den roten Teppich laufen. Die Jury möchte den Gesamteindruck, daher sind nicht nur die großen Kunststücke wichtig, sondern eher ein witziges oder besonderes Aussehen ist gefragt. Ein Grundgehorsam sollte natürlich gegeben sein. Jeder Besucher kann sich mit seinem Vierbeiner auf der Hundemesse kurz vorher anmelden und am kostenlosen Casting teilnehmen. Vielleicht wird in Mannheim ein neuer vierbeiniger Star entdeckt.

Die “Mein Hund” hat wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm zusammen-gestellt. Die zahlreichen Informations- und Verkaufsstände bieten eine breite Produktvielfalt an. Vieles ist handgefertigt und “Made in Germany”. Die Firma Glüxxpilz von Sina Winkler reist extra aus dem hohen Norden an. Sie macht Hundemäntel auf Maß, in allen Farben und in allen Größen. Sandra Anhäuser hat sich auf Hundehalsbänder und Leinen spezialisiert. Auch sie geht individuell auf die Kundenwünsche ein. Sie hat für jeden Hund die passende Halsbandfarbe auf Lager.

Dieses außergewöhnliche Event findet nur einmal im Jahr in Mannheim statt. Alle Informationen hierzu finden Interessierte unter www.meinhund-messe.de.

Hunde haben nur Einlass mit gültigem Impfausweis

Für den Terminkalender:

22. – 23. Oktober 2022

Ausstellung „Mein Hund – Partner auf 4 Pfoten“

Samstag und Sonntag:

11 bis 18 Uhr, Maimarkthalle in Mannheim

Veranstalter:

Messen und Ausstellungen Michael Piesch, Gäufelden

Infotelefon für Besucher: 07032/954930

Info im Internet: www.meinhund-messe.de

Eintrittspreise:

Erwachsene: 6 Euro an der Tageskasse

Kinder bis einschließlich 12 Jahre frei in Begleitung Erwachsener, Hunde frei

QUellen

Fotoquelle: „Mike‘s Image Factory“

Piesch Messen und Ausstellungen