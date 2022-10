Ludwigshafen – Scheibe eingeworfen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montagmorgen (17.10.2022), gegen 04:20 Uhr, wird der Polizei Ludwigshafen eine beschädigte Scheibe an einem Redaktionsgebäude in der Amtsstraße gemeldet. Unbekannte haben zuvor die Scheibe mit einem Stein eingeworfen. Der entstandene Schaden wird auf rund 2000,- Euro geschätzt. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu dem/den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

