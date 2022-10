Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Unbekannte sind in der Nacht von Samstag (15.10.2022) auf Sonntag (16.10.2022) in Büroräumlichkeiten in der Oberstraße eingebrochen und haben Bargeld in Höhe von mehrere Tausend Euro sowie zwei Fahrzeugschlüssel entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de »