Hemsbach – Lars Redlich am 6. November im Max – „Ein bisschen Lars muss sein“

Hemsbach / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – „Mit Lars Redlich wächst gerade einer der kommenden großen, vielseitigen Entertainer dieses Landes heran“, schreibt die Berliner Morgenpost über den sympathischen Allrounder, und das zu Recht: Nachdem seine erste Solo-Show „Lars But Not Least!“ deutschlandweit von Presse und Publikum gefeiert und mit diversen renommierten Preisen ausgezeichnet wurde, folgt nun der zweite Streich des Berliners: „Ein bisschen Lars muss sein“, den der sympathische Künstler am Sonntag, 6. November, in der Kulturbühne Max präsentiert.

Lars Redlich ist quasi der Thermomix unter den Kleinkünstlern: Er singt, swingt, springt von der Sopran-Arie in den Hip Hop, mimt den Rocker, die Diva und textet Hits wie „Stairway to Heaven“ oder „Despacito“ brüllend komisch um. Seine eigenen Songs zeugen von Phantasie und grandiosem Humor, wie etwa das Lied von „Eike der Eintagsfliege“, die sich nicht vermehren kann, weil One-Night-Stands auch im Tierreich einen schlechten Ruf haben.

Herrlich, wie sich der Musical-Star selber auf die Schippe nimmt, am Klavier zusammen mit dem Publikum ein Medley aus zugerufenen Songs improvisiert oder über die Notwendigkeit der fünf Klingen an seinem Rasierer sinniert. Lars Redlichs Show ist ein zweistündiger Frontalangriff auf die Lachmuskeln!

Wie kaum ein anderer besitzt Lars Redlich die Fähigkeit, sowohl als Sänger auf großen Showbühnen, als sympathischer Moderator vor der Kamera, als auch als Musik-Kabarettist und Comedian die Zuschauer zu unterhalten und mitzureißen. Er war mehrfach Solist bei „Disney in Concert“ , verkörperte diverse Hauptrollen in großen Musicalproduktionen wie u. a. „Danny Zuko“ bei der Europatour von “Grease”, „Dr. Frank´n´Furter“ in der „Rocky Horror Show“ oder „Ché“ in „Evita“, ist Preisträger beim renommierten Bundeswettbewerb Gesang und war Top-Act im größten Revue-Theater Europas, dem Berliner Friedrichstadt Palast, und brillierte zuletzt beim Classic Open Air Festival am Berliner Gendarmenmarkt als Multiinstrumentalist, Sänger und Gastgeber.

Als charmanter Gastgeber moderiert er regelmäßig Firmenevents und stand u. a. für die große Silvestershow des rbb zusammen mit Jürgen von der Lippe oder der für ihn konzipierten Weihnachtsshow „Lars´ Christmas“ vor der Kamera.

Lars Redlich ist u.a. Gewinner des NDR – Comedy Contests, Gewinner der Krefelder Krähe 2017, Hessischer Kleinkunstpreis „Herborner Schlumpeweck“, 1. Platz „Tuttlinger Krähe“, „Goldene Weißwurscht“ München, „Stuttgarter Besen”, „Heiligenhafener Lachmöwe“, Publikumspreis „Obernburger Mühlstein“, „Goldene Kleinkunstnagel Wien“, Publikumssieger Leipziger Kupferpfennig, „Unterföhringer Mohr 2018“.

Info: Lars Redlich – „Ein bisschen Lars muss sein“ am Sonntag, 6. November, 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) in der Kulturbühne Max Hemsbach, Hüttenfelder Straße 44. Karten im Vorverkauf (20 €, Abendkasse 22 €) gibt es im Bürgerbüro der Stadt Hemsbach, Schlossgasse 41, online unter hemsbach.reservix.de, unter der Ticket-Hotline 01806 700 733 und an allen Reservix-Vorverkaufsstellen.

