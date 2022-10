Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red(ak) – Im Rahmen der Französischen Woche lädt der Freundeskreis Literaturhaus Heidelberg e.V. herzlich ein zu dem Lichtbildervortrag von Reinhard Pabst.

Am Beispiel einer Stirnlocke Marcel Prousts, für die ein Privatsammler 2008 über 11.000 Euro bezahlte, rekonstruiert Reinhard Pabst, von 2010 bis 2019 Vorstandsmitglied der deutschen Proust-Gesellschaft, in seinem Bilder-Vortrag das Interesse am »privaten« Proust mit manchen spleenigen Seiten.

Reinhard Pabst, in Montabaur lebender Publizist und Ausstellungsmacher, ist »eine Mischung aus Archivmaus, Aktenwurm, Trüffelschwein und Sherlock Holmes, ein literaturwissenschaftlich gebildeter Quellenjäger, ein papierversessener Schatzsucher, der auf Dachböden und in Dorfarchiven nach Dingen sucht, deren Existenz der akademischen Welt in der Regel als ausgeschlossen gilt.« (F.A.Z.).

Eintritt: 5,– EUR, ermäßigt 3,– EUR.

Es gelten die tagesaktuellen Corona-Maßnahmen.

Do, 20. Oktober 2022, 18 Uhr

Ort: Museum Haus Cajeth, Haspelgasse 12, 69117 Heidelberg

