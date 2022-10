Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Theater und Orchester Heidelberg) – Poetisch-kraftvoller Tanz über den Menschen und die Natur im Alten Saal: Am Samstag, den 22. Oktober 2022 um 15:00 Uhr präsentiert die französische Compagnie IETO aus Toulouse das Tanzstück »Pour hêtre« im Alten Saal des Theaters und Orchesters Heidelberg. Ein poetisch-artistisches Stück über Mensch und Umwelt, das den Okzitanischen Tag im Rahmen der Französischen Woche Heidelberg eröffnet.

Der Mensch und die ihn umgebende Natur: Kein Thema wird heute so vehement, vielfältig und eindringlich besprochen wie diese folgenreiche Beziehung. Eine tänzerisch umgesetzte und dabei poetisch und sinnlich zugleich anmutende Annäherung an dieses spannungsvolle Sujet zeigt die Compagnie IETO aus Toulouse mit ihrem Stück »Pour hêtre«. Die Verbindung zwischen Mensch und Natur ergibt sich bereits aus dem Titel. Gesprochen wie être (franz: sein) und damit auf das (menschliche) Dasein anspielend, nimmt das geschriebene hêtre (franz.: Buche) Bezug auf die Natur im Allgemeinen und die Buche im Besonderen. Zahlreiche Varianten dieses Laubbaumes finden sich in der Szenerie des Stücks wieder, nicht als bloße Kulisse, sondern vielmehr als aktive Elemente einer akrobatischen Choreografie. Die Compagnie IETO kreiert ein Stück mit fließenden Bewegungen, manchmal luftig und groß, manchmal intim und klein.

Gastspiel im Rahmen der französischen Woche Heidelberg vom 13. bis 23. Oktober 2022

Mit freundlicher Unterstützung der Baden-Württemberg Stiftung, des Institut français und des französischen Ministeriums für Kultur.

