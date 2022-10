Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Heidelberger Gemeinderat hat am 13. Oktober 2022 der Offenlage des Bebauungsplans „Waldparksiedlung Boxberg, Im Eichwald 8“ einstimmig zugestimmt. Mit dem Bebauungsplan soll die Möglichkeit zur Errichtung eines Gebäudes mit einer Kindertagesstätte im Erd- und Untergeschoss sowie Wohnräumen in den oberen Geschossen geschaffen werden.

Das brachliegende Grundstück stellt eine Baulücke im Stadtteil dar, welche mit einem Hybridgebäude aus einer Kindertagesstätte und Wohnungen mit unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den oberen Geschossen genutzt werden soll. Die Orientierung des Gebäudes erfolgt zur Straße „Im Eichwald“, an welcher durch die Bushaltestelle eine unmittelbare Anbindung an den öffentlichen Verkehr gegeben ist. Zur Straße vor dem Gebäude entsteht ein kleiner Vorplatz, in dessen Umfeld Fahrradstellplätze geplant sind. Im Bebauungsplan sind sowohl Bäume festgesetzt, die zu erhalten sind, als auch mindestens vier Baum-Neupflanzungen im Bereich der Außenfläche. Hierdurch soll dem Charakter der Waldparksiedlung Rechnung getragen werden. Durch die leicht abfallende Topographie besteht im Untergeschoss ein direkter Zugang des Kindergartens zur Außenspielfläche.

Mit der Bebauungsplanänderung und dem Bau der Kindertagesstätte mit Wohnungen werden wichtige Ziele und Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept Boxberg umgesetzt. Sie sind wichtige Bausteine für die Zukunftsfähigkeit des Boxbergs, schafft Attraktivität für junge Familien und neuen dringend benötigten Wohnraum.