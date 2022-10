Heidelberg – Neue Kinderbeauftragte für Rohrbach und Emmertsgrund

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13. Oktober 2022 einstimmig beschlossen, Ann Katrin Krümpelmann als stellvertretende Kinderbeauftragte im Stadtteil Emmertsgrund und Barbara Pfeiffer als Kinderbeauftragte für Rohrbach einzusetzen. Die Neubesetzung der beiden Ehrenämter war wegen des Ausscheidens der bisherigen Kinderbeauftragten in beiden Stadtteilen notwendig. Seit 25 Jahren bringen die ehrenamtlich tätigen Kinderbeauftragen in allen Stadtteilen Heidelbergs gezielt die Belange von Kindern, Jugendlichen und deren Familien in Politik und Verwaltung ein. Anregungen, Fragen und Wünsche können direkt oder über die zentrale E-Mail-Adresse kinderbeauftragte@heidelberg.de an die Kinderbeauftragten gerichtet werden.

