Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Heidelberger Gemeinderat hat zwei neue Mitglieder: Das Gremium hat in seiner Sitzung am 13. Oktober 2022 einstimmig das Nachrücken von Michael Rochlitz für Dr. Monika Meißner (SPD) und von Frank Beisel für Raimund Beisel (Freie Wähler) beschlossen. Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner hieß die beiden neuen Stadträte im Großen Rathaussaal nach der erfolgten Verpflichtung willkommen. Das Stadtoberhaupt verabschiedete zugleich Dr. Monika Meißner, die dem Heidelberger Gemeinderat seit dem Jahr 2009 angehörte und nun auf eigenen Wunsch ausscheidet, und erinnerte zudem an Raimund Beisel, der dem Gemeinderat seit 2014 angehört hatte und im Juli 2022 im Alter von 63 Jahren verstorben war.

Michael Rochlitz aus dem Stadtteil Südstadt gehörte dem Heidelberger Gemeinderat bereits von 2007 bis 2019 an. Er wird künftig dem Konversionsausschuss und dem Sportausschuss als ordentliches Mitglied und dem Aufsichtsrat der Internationalen Bauausstellung angehören.

Frank Beisel aus dem Stadtteil Ziegelhausen gehörte seit 2014 dem Bezirksbeirat Ziegelhausen an. Mit Nachrücken in den Gemeinderat ist er aus dem Bezirksbeirat ausgeschieden. Er folgt im Stadtrat nun auf seinen Bruder. Frank Beisel gehört künftig dem Haupt- und Finanzausschuss, dem Ausschuss für Kultur und Bildung sowie dem Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität als ordentliches Mitglied an. Zudem ist er ordentliches Mitglied im Aufsichtsrat der Akademie für Ältere e.V., dem Aufsichtsrat der Internationalen Bauausstellung und dem Psychiatrie Arbeitskreis.