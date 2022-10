Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(rd/ak) – Für eine klimaneutrale Wärmeversorgung aller Gebäude in Heidelberg wird eine kommunale Wärmeplanung erstellt und gemeinsam mit den Stadtwerken Heidelberg der Transformationspfad der Heidelberger Wärmeversorgung eingeschlagen. Ein Baustein davon ist der Einsatz einer Flusswärmepumpe. Die Öffentlichkeit soll zur Gestaltung und Integration der möglichen Standorte beteiligt werden. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 13. Oktober 2022 mit großer Mehrheit beschlossen.

Am 19. Mai 2022 fand auf dem Areal der Stadtwerke Heidelberg im Pfaffengrund eine öffentliche Informationsveranstaltung statt. Die Teilnehmenden konnten sich hier über die kommunale Wärmeplanung und die Transformation der Fernwärme auf erneuerbare Quellen informieren. Einer der Bausteine ist das Thema Flusswärmepumpen. In der Informationsveranstaltung wurden verschiedene Neckarstandorte für mögliche Flusswärmepumpen präsentiert. Aufgrund der Komplexität und des Innovationscharakters müssen die möglichen Standorte einer Machbarkeitsstudie unterzogen werden. Nach Vorlage der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie sollen diese in einer öffentlichen Beteiligungsveranstaltung vorgestellt werden. Die Bürgerinnen und Bürger können sich zur Gestaltung und Integration der möglichen Standorte einbringen. Die konkrete Durchführung der Veranstaltung wird im Dialog mit sachverständigen Vertreterinnen und Vertretern aus den betroffenen Stadtteilen und in der Sache aktiven Gruppierungen, Initiativen oder Vereinen abgestimmt.

Ergänzend: Mehr Informationen zum Thema kommunale Wärmeversorgung gibt es auf der städtischen Internetseite.