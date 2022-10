Germersheim – Kreisvolkshochschule Germersheim: über 300 Veranstaltungen werden angeboten

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Kreisvolkshochschule mit den ihr angeschlossen Volkshochschulen bieten im aktuellen Semester über 300 Veranstaltungen in den Fachbereichen: Gesellschaft, Kultur, Sprachen, Gesundheit, Beruf, Schulabschlüsse und Grundbildung.

Das Programm ist online und in gedruckter Form erhältlich. Außerdem wirft das Programmheft einen Blick auf die Veranstaltungen der PAMINA-VHS in Wissembourg, dem Verbund von Volkshochschulen in der PAMINA-Region.

Interessierte sind eingeladen aus dem vielfältigen Kurs- und Veranstaltungsangebot auszuwählen.

Anmeldungen nehmen alle Volkshochschulen im Landkreis entgegen. Wer sich über das gesamte Angebot informieren möchte, kann das Programmheft in allen Verbandsgemeindeverwaltungen, der Kreisverwaltung, in Banken und Sparkassen sowie Buchhandlungen kostenlos abholen oder im Internet nachlesen unter www.kreis-germersheim.de/kvhs.

Nähere Informationen gibt es bei der Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule Germersheim, Telefon 07274/53-334 oder 53-382.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail