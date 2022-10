Germersheim – Kreisausschuss ebnet Weg für Schüler-Klimagipfel

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einer Gegenstimme haben die Mitglieder des Kreisausschusses für den Landkreis Germersheim mehrheitlich die Unterstützung zur Durchführung eines Klimagipfels für Schülerinnen und Schüler zugesichert. Einen Tag lang sollen Schulen ein Programm erleben, bei dem neben Vorträgen, Diskussionen und Workshops auch Info-Stände verschiedenster Organisationen Materialien zum Thema vorhalten und Impulse geben. Die Mini-Messe soll zudem Räume und Plattformen für den konstruktiven Meinungsaustausch bieten. „Ich bin froh, dass der Kreisausschuss die Unterstützung für dieses zukunftsweisende und wichtige Thema zugesagt hat. Damit erhalten Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich intensiv mit diesem Thema zu beschäftigen und sich über die Bedeutung, Ziele und mögliche Maßnahmen zu beraten“, so Landrat Dr. Fritz Brechtel. Schuldezernent Christoph Buttweiler ergänzt: „Viele Schülerinnen und Schüler engagieren sich in Sachen Klimaschutz und es war der Wunsch der Schulen, sich hier weiter zu vernetzen. Ich begrüße es, dass wir für dieses Vorhaben nunmehr auch seitens der Politik ein positives Signal setzen konnten.“ „Kinder und Jugendliche sind die besten Multiplikatoren, wenn es um das Thema Klimaschutz geht. Was sie erfahren, worüber sie sich informieren und wie sie ihr Leben eigenverantwortlich gestalten wollen, das fließt ungefiltert auch in Familien mit ein und wirkt genau dort“, so auch Jutta Wegmann, zuständige Beigeordnete für das Thema Klimapolitik, während der öffentlichen Kreisausschuss-Sitzung am vergangenen Montag. Landrat Brechtel erinnert vor diesem Hintergrund: „Die Ausrichtung eines Klimagipfels für Schülerinnen und Schüler ist nicht nur Wunsch der Schulen, sondern zudem Teil des integrativen Klimaschutzkonzeptes für den Landkreis Germersheim.“ Die Veranstaltung soll in der Festhalle in Wörth ausgetragen werden, ein Termin steht noch nicht fest.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail