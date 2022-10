Frankenthal – Schwerer Unfall auf der #A61 führt zu stundenlanger Vollsperrung

Frankenthal/Eppstein (ots)

Am Sonntag, den 16.10.2022, kam es gegen 22:30 Uhr auf der Autobahn 61 in Fahrtrichtung Norden, kurz nach dem Autobahnkreuz Ludwigshafen zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 42-jähriger BMW-Fahrer mit seinem minderjährigen Sohn als Beifahrer die Örtlichkeit auf dem linken Fahrstreifen, als plötzlich die Sicht des Fahrers durch starken Qualm beeinträchtigt wurde. Kurz hierauf kollidierte er mit dem Citroen eines 22-Jährigen. Der Zusammenstoß war derart schwer, dass beide Fahrzeuge noch mehrere Meter über die Fahrbahn schleuderten, der Citroenfahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde und durch die Feuerwehr Ludwigshafen befreit werden musste. Der 22-Jährige wurde schwer verletzt, der 42-Jährige leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Das minderjährige Kind blieb unverletzt. Da während der Unfallaufnahme nicht klar war, ob sich zum Zeitpunkt des Unfalls noch weitere Personen im Citroen befunden hatten wurde die Umgebung mittels Hubschrauber und Hundeführern abgesucht. Der anfängliche Verdacht, dass es noch eine weitere verletzte Person gibt bestätigte sich jedoch nicht. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen weshalb die Autobahn über mehrere Stunden vollgesperrt wurde. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden, die Schadenshöhe dürfte sich auf rund 80.000EUR belaufen.