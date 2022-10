Frankenthal – Kino für Junggebliebene im Oktober – Glück auf einer Skala von 1 bis 10

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Der 54-jährige Österreicher Felix Baumgartner war am Samstag zu Gast im Technik Museum in Speyer am Rhein. Der Anlass war das bereits zehnjährige Jubiläum von seinem Rekordsprung am 14. Oktober 2012 aus der Stratosphäre. Anlässlich der Filmpremiere war Felix Baumgartner am 15. Oktober 2022 persönlich vor Ort. Neben einer Frage- und ... Mehr lesen »