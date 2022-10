Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Abend wurde in der Speyerer Straße, Höhe des Südbahnhofs, eine Kontrollstelle eingerichtet. Bei einem Motorrad wurde eine nicht eingetragene Änderung an der Auspuffanlage festgestellt. Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlosch und gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Nachdem der Fahrer den Ursprungszustand des Auspuffs vor Ort wiederherstellte, konnte dieser weiterfahren. Bei ... Mehr lesen »