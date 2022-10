Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Was braucht der Platz vor der Uhlandschule, damit sich die Bürgerinnen und Bürger sicher fühlen und gerne dort aufhalten? Wie kann dort mehr Qualität für das Quartier erreicht und der Platz an das Klima angepasst werden? Dies wird mit den Bürgerinnen und Bürgern der Neckarstadt in einem innovativen Beteiligungsprozess erarbeitet, bei dem Ortsbegehungen mit Tablets ebenso angeboten werden, wie Workshops.

Die Beteiligung knüpft an erste Überlegungen des Mannheimer Projekts Migrants4Cities an. Neben einem Bürgerworkshop in der Mensa der Uhlandschule sind auch Formate mit neuen Technologien sogenannter erweiterter Realität (XR) geplant, die im Rahmen des Forschungsprojekts XR-Part getestet werden. Das Besondere der Anwendungen ist, dass die reale Umgebung des Platzes durch virtuelle Darstellungen erweitert wird.

Die Ergebnisse aus allen Beteiligungsangeboten fließen in die weitere Planung ein. Eine zweite Beteiligungsphase ist im Herbst 2023 geplant.

XR-Part Beteiligungstour

Der Beteiligungsprozess startet am 25. und 26. Oktober mit der XR-Part Beteiligungstour auf dem Vorplatz der Uhlandschule. Mithilfe eines bereitgestellten Tablets können Interessierte mehrere Standorte auf dem Platz durchlaufen und sich zur aktuellen Situation und möglichen Veränderungen äußern. Unter anderem können verschiedene Varianten für die Nutzung als Parkplatz oder Gemeinschaftsfläche betrachtet und bewertet werden sowie weitere Ideen als Textkommentare eingebracht werden. Das Tablet dient dabei als Fenster, durch das die Realität mit digitalen 3D-Darstellungen überlagert wird.

Wann? 25. und 26.10.22 (Di und Mi)

jeweils von 8:30 – 17:30 Uhr

Dauer der Tour: ca. 20 Minuten

Wo? Start am Melanchthonweg

XR-Part Beteiligungsraum

Am 10. November findet dann der XR-Part Beteiligungsraum statt, bei dem man sich bequem von zuhause aus beteiligen kann. In einer moderierten Veranstaltung werden die Inhalte der XR-Part Beteiligungstour vorgestellt und die Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, gemeinsam in Kleingruppen an ausgewählten Themen zu arbeiten. Unterstützend steht dabei ein begehbares 3D-Modell des Platzes vor der Uhlandschule zur Verfügung. Für diese Veranstaltung ist eine Anmeldung erforderlich unter: https://www.mannheim-gemeinsam-gestalten.de/node/6525.

Wann? 10.11.2022 (Do), 17:30 Uhr

Wo? Online im XR-Part-Beteiligungsraum

Spaziergang über den Platz und Bürgerworkshop

Abschließend findet am 18. November ein geführter Spaziergang mit anschließendem Bürgerworkshop in der Mensa der Uhlandschule statt. Bei dieser Veranstaltung werden erste Ergebnisse aus den Formaten XR-Part Beteiligungstour und XR-Part Beteiligungsraum vorgestellt. Hier soll noch einmal gemeinsam und vor Ort zur Neugestaltung des Vorplatzes diskutiert werden. Eine Anmeldung ist erforderlich unter:https://www.mannheim-gemeinsam-gestalten.de/node/6534

Spaziergang über den Platz

Wann? 18.11.2022 (Fr), 16 Uhr

Wo? Litfaßsäule, Vorplatz Uhlandschule

Bürgerworkshop

Wann? 18.11.2022 (Fr), 17 Uhr

Wo? Mensa der Uhlandschule, Geibelstraße 6

Weitere Informationen zu den Terminen und Anmeldungsmöglichkeiten sind auf dem Beteiligungsportal der Stadt Mannheim https://www.mannheim-gemeinsam-gestalten.de/vorplatz-uhlandschule zu finden.

Verbundforschungsprojekt XR-Part

Informationen zum Verbundforschungsprojekt XR-Part sind hier zu finden: www.fh-erfurt.de/xr-part

Quelle Stadt Mannheim