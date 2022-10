Mannheim – Spannende Partie zwischen VfR Mannheim und dem 1. FC Bruchsal endet 1:1 (1:1) Unentschieden

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

(mk) Die 150 Zuschauer im Mannheimer Rhein-Neckar-Stadion sahen eine tempo- wie auch abwechslungsreiche Verbandsligapartie zwischen dem VfR Mannheim und dem 1. FC Bruchsal, die in einem leistungsgerechten 1:1 Remis endete.

Direkt nach Anpfiff wurde deutlich, dass der Gegner aus der Barockstadt sich nicht darauf beschränken würde, eine stabile Defensive aufzustellen, sondern auch darauf fokussiert war, eigene spielerische Akzente zu setzen. Der Tabellensiebte griff den VfR vergleichsweise früh in der eigenen Hälfte an und stellte die blau-weiß-rote Hintermannschaft vor Herausforderungen, denen sie sich beispielsweise in den Heimspielen gegen Bretten oder Gommersdorf nicht stellen mussten.

Nichtsdestotrotz erwischte der VfR den besseren Start in die Partie: Nach einer knappen Viertelstunde tankte sich der stark aufspielende Dennis Lodato auf dem rechten Flügel durch, drang in den gegnerischen Sechzehner ein und legte das Leder von der Grundlinie in den Rückraum auf Fabian Czaker ab. Der bullige Mittelstürmer vollstreckte aus kurzer Distanz resolut zur Mannheimer Führung und sorgte für einen blau-weiß-roten Start nach Maß (12.). Nur eine Minute später gewann Robin Szarka in der Bruchsaler Hälfte einen Zweikampf und zog aus der Halbdistanz ab, doch sein Abschluss segelte hauchdünn am linken Torpfosten vorbei (13.).

Nach Szarkas Riesenchance fand der Gast wieder besser ins Spiel. Der Oberligaabsteiger presste früh und zwang den VfR dadurch zu der einen oder anderen Unachtsamkeit, die in Bruchsaler Torabschlüssen und Chancen mündeten: Basierend auf einem missglückten Befreiungsschlag prüfte zunächst Andre Redekop Paul Jivan mit einem harten Schuss außerhalb des Sechzehners (17.), während wenige Minuten später Richard Weil eine Hereingabe der Gäste auf der Linie klären musste, um die Mannheimer Führung zu verteidigen (20.). Nach einer guten halben Stunde trugen die Gäste einen Angriff auf dem rechten Flügel vor und profitierten in dieser Situation von einer unsortierten blau-weiß-roten Hintermannschaft, die gleich drei Bruchsaler Gegenspieler ungedeckt im eigenen Strafraum stehen ließ. Jan Malsam bekam die Hereingabe zu fassen, bezwang den chancenlosen Jivan und stellte die Uhren vor dem Pausenpfiff auf null (32.).

Nach Wiederanpfiff, schien das Pendel zunächst wieder Richtung druckvoller agierenden Rasenspielern zu schlagen, die durch Ali Ibrahimajs fein gezirkelten Abschluss Bruchsals Keeper Cedric Braun zu einer reaktionsschnellen Parade zwangen (52.). Auch die blau-weiß-roten Standardsituationen sorgten für Gefahr. Vor allem das Duo Robin Szarka und Marco Raimondo-Metzger harmonierte gut miteinander. Der blau-weiß-rote Kapitän verstand es, sich gegen seine Gegenspieler durchzusetzen und die scharfe Flanke Szarkas per Kopf zu erwischen. Da dem Innenverteidiger im Abschluss jedoch die Präzision fehlte, blieb es beim 1:1 Unentschieden (72.).

Der Gast aus Bruchsal kam im zweiten Durchgang nur noch selten gefährlich vor das Mannheimer Tor, allerdings verbuchten die Barockstädter eine Viertelstunde vor Abpfiff der Begegnung eine hundertzehnprozentige Chance für sich. Als Andre Redekop mit einer flachen Hereingabe den am langen Pfosten positionierten Jan Malsam bediente und dieser den Ball aus kürzester Distanz nur noch ins leere Tor einschieben musste, waren auf den Rängen bereits erste frustrierende Reaktionen zu vernehmen. Doch irgendwie versprang der Ball dem effizienten Goalgetter und verhungerte auf der Torlinie. Der ungläubig wirkende Malsam musste daraufhin erst einmal sein konsterniertes Gesicht tief in den Händen begraben, während im blau-weiß-roten Lager kollektives Durchatmen angesagt war (75.).

Nach Malsams Großchance waren wieder die Rasenspieler am Drücker. Der eingewechselte Ayhan Sabah belebte mit seinem quirligen Auftreten das Spiel des VfR nachhaltig und bediente mit einem kurzen Pass Dennis Lodato, dessen Abschluss jedoch nicht im Bruchsaler Gehäuse einschlug (79.).Vor allem in der Schlussphase war zu spüren, dass der VfR den Druck nochmals erhöhte und die Begegnung unbedingt zu seinem Gunsten entscheiden wollte. Erneut sorgte ein Szarka-Freistoß, der abermals in Raimondo-Metzger den Abnehmer fand, für große Gefahr. Dieses Mal segelte der Kopfball nur Zentimeter am langen Torpfosten vorbei (82.). Die letzte Gelegenheit der Partie gehörte den Gästen, die Andre Redekop durch einen Diagonalball freispielten, doch der Abschluss landete am Außennetz. So blieb es in einer spannenden und hochklassigen Verbandsligapartie bei einem leistungsgerechten 1:1 Unentschieden. Der VfR musste aufgrund der Punkteverluste drei und vier die Tabellenführung an den FC Zuzenhausen abgeben und ist kommendes Wochenende Sonntags (15:00 Uhr) beim VfL Kurpfalz-Neckarau gefordert.

Steno:

VfR Mannheim: Jivan, Gurley, Kuhn, Raimondo-Metzger, Denefleh, Szarka, Schwöbel, Ibrahimaj (60. Mikona), Lodato, Czaker (70. Sabah)

1.FC Bruchsal: Braun, Berecko, Gessel (85. Mantel), Muto (78. Ribeiro), Peric, Walica, Schongar, Sailer, Bulut, Redekop (92. Schiek), Malsam (90. Shaqiri)

Tore:

1:0 Czaker (12.)

1:1 Malsam (33.)

Zuschauer: 150

Schiedsrichter: Fabian Menzel

QUelle VfR Mannheim