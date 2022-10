Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Als „nichts weniger als eine Revolution für den deutschen ÖPNV“ bewertet der SPD-Bundestagsabgeordnete Christian Schreider das künftige 49-Euro-Ticket und die dafür jetzt getroffene Grundsatz-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern für eine Nachfolge des 9-Euro-Tickets wohl ab 1.Januar. „Dass man mit diesem monatlich kündbaren Abo mit einem Fahrschein über alle Verbund- und Tarifgrenzen hinweg für 49 Euro deutschlandweit unterwegs sein kann, ist ein riesiger Fortschritt für die Menschen und vor allem auch eine massive Vergünstigung gegenüber bisher“, so Schreider, der nun „alle Länder, auch Bayern“, zu schnellen Finanzierungszusagen auffordert: „Der Bund garantiert 1,5 Milliarden pro Jahr für eine Aufgabe, die in der Verantwortung von Ländern und Kommunen liegt. Da sollten die mit viel besseren Haushaltslagen ausgestatteten Bundesländer jetzt schnell partnerschaftlich einschlagen und zügig konkrete Summen in mindestens gleicher Höhe benennen, damit es auch wirklich zu Jahresbeginn losgehen kann. Idealerweise auch mit Ermäßigungsregeln für bestimmte Gruppen wie Schüler und Studenten.“

Nicht nachvollziehen kann der Abgeordnete die jüngste Fundamentalkritik von Teilen des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) am 9-Euro-Ticket. „Mit diesem bekamen viele Menschen überhaupt erst die Möglichkeit zu Reisen auch über weitere Strecken“, betont Schreider, der zudem auf die klare Entlastung für das Klima und die Straßenanwohner verweist: „Staudaten zeigen in 23 von 25 Städten weniger Staus.“ Etwa 20 Prozent der 9-Euro-Ticket-Nutzer hätten den ÖPNV vorher überhaupt nicht genutzt – „das zeigt wie groß das Potenzial eines günstigen und einfach verfügbaren ÖPNV ist“, so Schreider. Von daher sei die Aussage aus dem VRN, das Ticket habe „für die Verkehrswende nichts gebracht“ nicht nachvollziehbar. „Das werden wir in der VRN-Verbandsversammlung sicher intensiv diskutieren. Ich verstehe, dass ein bundesweites Ticket gerade für die Verbünde eine organisatorische und auch finanzielle Herausforderung ist. Hier gilt es aber über die eigene Betroffenheit hinauszudenken. Das 9-Euro-Ticket hat Bahn-und-Bus-Fahren in den Fokus der öffentliche Diskussion gebracht – und dort gehört es hin, zusammen mit deutlicheren Angebotsverbesserungen – unserer Mobilität und unserem Klimas zuliebe.“

Quelle: Christian Schreider

Mitglied des Deutschen Bundestages für Ludwigshafen, Frankenthal & den Rhein-Pfalz-Kreis