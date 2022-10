Heidelberg – Aktionswoche des Heidelberger Bündnis gegen Armut und Ausgrenzung läuft bis 23. Oktober

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag hat die offizielle Eröffnung der Aktionswoche gegen Armut und Ausgrenzung des Heidelberger Bündnisses in der Chapel in der Südstadt stattgefunden.

Zur Eröffnungsveranstaltung war die Heidelberger Sozialbürgermeisterin Sabine Jansen gekommen und diskutierte mit Jörg Schmidt-Rohr über verschiedene soziale Themen vor dem gekommenen Publikum.

Bereits im Vorfeld der offiziellen Eröffnung, fanden seit 10. Oktober einige Veranstaltungen der Mitglieder des Heidelberger Bündnisses statt und auch in der kommenden Woche gibt es eine Vielzahl an Lesungen, Mitmach-, Diskussions- und Infoveranstaltungen sowie Hilfe für Betroffene und für alle Interessierten, an verschiedenen Orten im Heidelberger Stadtgebiet. Alle Veranstaltungen sind kostenlos.

Das Heidelberger Bündnis besteht aus mittlerweile 53 sozialengagierten Heidelberger Institutionen. Jedes Jahr veranstalten diese, im Rahmen der landesweiten Aktionswoche, gemeinsam die Heidelberger Woche gegen Armut und Ausgrenzung und stellen Themen rund um das soziale Miteinander, Inklusion, Integration, Pflege, Stadtentwicklung und Wohnen in den Mittelpunkt.

Das Programm der Aktionswoche ist auf der Website des Heidelberger Bündnis zu finden: www.das-heidelberger-buendnis.de.

Foto: Gemeinsam gegen Armut und Ausgrenzung – Das Heidelberger Bündnis, (c) Raphael Ebler