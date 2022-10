Rhein-Pfalz-Kreis – Einbrecher in #Fußgönheim und #Mutterstadt hatten es auf Schmuck abgesehen

Fußgönheim / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Unbekannte brachen am Donnerstag (13.10.2022), in der Zeit von 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Eichenweg in Fußgönheim ein. Aus dem Innern wurde Schmuck im niedrigen vierstelligen Bereich entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Mutterstadt (ots)

Unbekannte brachen in dem Zeitraum vom 03.10.2022 bis 13.10.2022 in ein Wohnhaus in der Frankenstraße in Mutterstadt ein und entwendeten Schmuck in noch unbekannter Höhe. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.