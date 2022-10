Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ab Freitag, 28 Oktober 2022, bieten Claudia und Herbert Ullrich, um 19 – 21.30 Uhr in der Mannheimer Stadtmission, Stamitzstraße 15 an sieben Abenden ein Beziehungsseminar an. Eingeladen sind Paare, Ehepartner, die alleine kommen und Singles.

Es werden an den Abenden die wichtigsten Themen in Beziehungen angesprochen und konkrete praktische Hilfen gegeben. Die Themen sind: 28.10. Tragfähige Fundamente bauen, 4.11. die Kunst zu kommunizieren, 5.11. Konflikte lösen, 11.11. die Kraft der Vergebung, 12.11. Prägungen der Herkunftsfamilie, 18.11 auf dem Weg zu einer guten sexuellen Beziehung, 19.11.Liebe in Aktion: „Die fünf Sprachen der Liebe“. In gemütlicher Atmosphäre sitzen Paare für sich alleine an einem Tisch und Einzelbesucher bei den Referenten.

Jeder Abend beginnt mit einem Aperitif um anzukommen und den Alltag hinter sich zu lassen. Danach gibt es ein Impulsreferat zum Thema des Abends, Videoclips und Pausen in denen jedes Paar für sich alleine reden kann und Einzelbesucher mit den Referenten. Die Privatsphäre wird respektiert: d.h. keiner wird zu irgendetwas gezwungen, es gibt keine Gruppendiskussion und keine Aufforderung mit Dritten über Persönliches zu sprechen.

Claudia und Herbert Ullrich führen den bewährten Kurs schon das fünfte Mal in Mannheim durch und erhielten zahlreiche positive Feedbacks. Kosten: 75 ,- Euro pro Person (als Richtsatz) für den gesamten Kurs, 15 Euro pro Person für Einzelbesuche. Es wird empfohlen, an allen sieben Einheiten teilzunehmen, aber es ist auch gerne möglich unverbindlich an einem oder mehreren Einzelabenden teilzunehmen, um den Kurs kennenzulernen.

Anmeldung bei: Herbert & Claudia Ullrich Tel.: 0174-64 166 15 oder per E-Mail an:

herbert.ullrich@mannheimer-stadtmission.de Wir bitten um Anmeldung bis aller spätestens um 16 Uhr des Kurstages, damit wir planen können. Infos unter www.mannheimer-stadtmission.de.