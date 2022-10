Mannheim – 18 jährige sexuell belästigt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Bereits am Mittwoch, den 5. Oktober 2022, wurde eine 18-Jährige auf der Strecke Mannheim-Maimarkt nach Mannheim-Friedrichsfeld in der S3 Geschädigte der sexuellen Belästigung durch einen bislang unbekannten Tatverdächtigen. Die Bundespolizei sucht nun Zeugen und weitere Geschädigte.

Gegen 14 Uhr stieg die Geschädigte am Mannheimer Hauptbahnhof in die S3 in Richtung Karlsruhe ein und setze sich auf einen aufklappbaren Sitz direkt neben einer Glasfront. Am Haltepunkt Mannheim-Maimarkt stieg der bislang unbekannte Tatverdächtige ebenfalls in die S3 und setzte sich neben die junge Frau. Sodann begann er die 18-Jährige am Oberschenkel unsittlich zu berühren. Aufgrund ihres

Schockzustandes war die Heranwachsende nicht in der Lage, die Berührungen zu unterbinden. Am Haltepunkt Mannheim-Friedrichsfeld verließ die Geschädigte den

Zug. Der Tatverdächtige blieb sitzen und setzte seine Fahrt in Richtung Karlsruhe fort.

Die Bundespolizei sucht nun Zeugen des Vorfalls oder eventuell weitere geschädigte Personen. Die 18-Jährige beschreibt den Tatverdächtigen wie folgt:

männlich, circa 50-60 Jahre, braune kurze Haare. Zur Tatzeit trug er eine blaue medizinische Maske sowie eine blaue Jacke.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721-120160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen. Zudem nimmt jede Polizeidienststelle

Hinweise entgegen.

Die Ermittlungen wegen der sexuellen Belästigungen gegen unbekannt wurden aufgenommen.