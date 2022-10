Ludwigshafen – “The Museum” im Theater im Pfalzbau

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

The Museum

In einem Museum für zeitgenössische Kunst hat ein Mann ein Massaker angerichtet. 49 Kin­der und ihre Lehrerin wurden getötet. Er selbst wollte dabei sterben, aber sein Plan ist ge­scheitert. Stattdessen wurde er verhaftet, verhört und zum Tode verurteilt. Auf die Vollstre­ckung des Urteils musste er sieben Jahre lang warten. Nun, kurz vor der Hinrichtung, besteht er darauf, den Beamten zu treffen, der in seinem Fall ermittelt hat.

Am Freitag, 21.10.2022 um 19.30 Uhr zeigt das Khashabi Theater aus Haifa auf der Kleinen Bühne der Pfalzbau Bühnen Bashar Murkus‘ packendes Theaterstück The Museum in arabi­scher Sprache mit deutschen Übertiteln. Die beiden Männer treffen sich in einem verschlos­senen Raum des Gebäudes (Bühne: Majdala Khoury), in dem der Täter sterben soll. Es be­ginnt ein beunruhigender Dialog, gefährlich und zerstörerisch, eine Auseinandersetzung, in der es verbale und physische Schläge hagelt. Ein grausames und manipulatives Spiel, das nur in einer letzten Nacht gespielt werden kann. Zwei Männer suchen nach dem Sinn des Todes, den sie sich wünschen.

Autor und Regisseur Bashar Murkus seziert die Ursprünge der Gewalt, die unsägliche “Bana­lität des Bösen” und die Ähnlichkeiten zwischen individuellem Terror und dem systemischen Schrecken staatlicher Kriege. Sein Ansatz, den Attentäter nicht moralisch zu verurteilen, son­dern seine Beweggründe nachzuvollziehen, ist provokant und verstörend, aber zugleich ein Mittel, neue Wege zu finden, um die Welt zu verändern. Die Musik zur Produktion kompo­nierte Nihad Awidat, es spielen Henry Andrawes und Ramzi Maqdisi.

In dieser Inszenierung wird physische und psychische Gewalt thematisiert. Daher wird der Besuch ab 18 Jahren empfohlen.

Einheitspreis 27 € / ermäßigt 18 €, Kartentelefon 0621/504 2558