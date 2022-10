Heidelberg – Zwei 7-Jährige zerkratzen acht geparkte Autos

Heidelberg / Heidelberg-Kirchheim (ots)

Am gestrigen Mittwochnachmittag, gegen 17 Uhr wurden zwei 7-jährige Jungen dabei ertappt, wie sie im Bereich der Straße “Am Dorf” mindestens acht geparkte Autos durch Kritzeleien mit Steinen zerkratzen.

Dabei hinterließen im Lack der Autos ihren Vornamen und Schimpfworte. Wo sie diese aufgegriffen hatten, konnte nicht geklärt werden.

Eine der Geschädigten sah die Kinder und verständigte die Polizei. Die beiden 7-Jährigen gaben an, “SEK” gespielt und dabei die Kritzeleien gemacht zu haben.

Fast alle Geschädigten kamen während der Sachverhaltensaufnahme durch die Polizei zum “Tatort” und konnten die “neuen Kunstwerke” an ihren Autos begutachtet. Ihre Freude hielt sich dabei, “gelinde ausgedrückt – in Grenzen”.

Auch konnten die beiden Väter der strafunmündigen Jungen erreicht werden und kamen vor Ort. Sie waren von der Aktion ihrer Söhne ebenfalls wenig begeistert, das kann man schon mal sagen.

Nun gilt es, die Kostenabwicklung des entstandenen Schadens zu regeln und soweit möglich in Grenzen zu halten.

Die Frage wird sich stellen, wer “muss” zahlen. Mit gerichtlicher Strafe müssen die beiden 7-Jährigen sicherlich nicht rechnen. Aber wahrscheinlich so ganz “ohne” werden sie nicht davon kommen.