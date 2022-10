Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In der westlichen Bahnstadt soll in direkter Nachbarschaft zum Einkaufszentrum „Westarkaden“ ein neues Quartier entstehen. Dieses wird größtenteils auf dem ehemaligen Telekom-Areal liegen. Auf der Fläche zwischen Eppelheimer Straße, Da-Vinci-Straße, Grüner Meile und Angnesistraße sind zahlreiche neue Wohnungen geplant. Die Flächen in den Erdgeschossen sollen gewerblich genutzt werden. Dort können Treffpunkte geschaffen werden, die das neue Quartier mit Leben füllen. Auch die Eppelheimer Straße wird sich wandeln: Sie soll zu einer grünen und urbanen Stadtstraße werden.

Um die Planungen auf den Weg zu bringen, erstellt die Stadt Heidelberg den Bebauungsplan „Bahnstadt – Südlich der Eppelheimer Straße“. Im Zuge dessen veranstaltet sie eine Öffentlichkeitsbeteiligung und lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger zu einer Ortsbegehung ein. Diese findet am Freitag, 21. Oktober 2022, statt. Treffpunkt ist um 15 Uhr in der Eppelheimer Straße 13. Ab 16 Uhr folgt eine Informationsveranstaltung im Bürgerhaus der Bahnstadt im Gebäudekomplex B³ am Gadamerplatz. Im Anschluss können Fragen gestellt werden. Eine Anmeldung vorab ist nicht erforderlich.