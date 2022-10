Mannheim – Waffen verboten: GRÜNE fordern Einrichtung von Waffenverbotszonen für Mannheim

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Der baden-württembergische Landtag hat Ende September den Weg für Kommunen freigemacht, um Waffenverbotszonen einzurichten.

„Wir als GRÜNE Fraktion begrüßen diese Entscheidung des Landes und setzen uns nun für eine schnelle Umsetzung in Mannheim ein.“, erklärt Christina Eberle, sicherheitspolitische Sprecherin der GRÜNEN Fraktion im Mannheimer Gemeinderat.

Im Bereich von Waffenverbotszonen kann dauerhaft oder an bestimmten Tagen und Uhrzeiten das Tragen von Waffen und Messern mit einer Klingenlänge über 4 cm verboten werden. „Gerade an besonders kriminalitätsbelasteten Orten oder sensiblen Bereichen wie in der Nähe von Kitas, Schulen oder im ÖPNV sind solche Waffenverbotszonen sinnvoll und wichtig.“, so Eberle weiter. Die GRÜNE Fraktion hat deshalb einen Antrag gestellt, die Einrichtung von Waffenverbotszonen in Mannheim zu prüfen. Die Stadtverwaltung soll in Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium entscheiden, wo solche Zonen eingerichtet werden können.

„Gerade beim Thema Sicherheit spielt Prävention eine zentrale Rolle. Das Verbot, Schusswaffen und Messer an bestimmten Örtlichkeiten bei sich zu führen, bildet hier einen wichtigen Baustein, gerade bei der Prävention von Gewaltdelikten im öffentlichen Raum.

Dadurch fühlen sich die Bürgerinnen und Bürger nicht nur sicherer, sie sind es auch.“, bekräftigt Eberle. Waffenverbotszonen existieren bereits in vielen anderen Städten wie Hamburg, Köln oder Leipzig.

Quelle Grüne Mannheim

Foto Paradeplatz Mannheim Archiv MRN -News