Heidelberg – CoWorkingWomen (VIDEO)

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) In dem Zeitraum vom 02.10.2022 bis 09.10.2022 wurde ein schwarzer KIA Rio gestohlen. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum gegenüber einer Gaststätte in der Karolinenstraße geparkt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen. »