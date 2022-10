Rhein-Pfalz-Kreis – Wem gehört dieses Fahrrad?

Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Am heutigen frühen Morgen, gegen 00:10 Uhr, wurden in der Neustadter Straße zwei Männer (26 und 47 Jahre alt) kontrolliert. Der 47-Jährige schob ein Mountainbike (Kinderrad) der Marke Titan (schwarz/neongelb), der 26-Jährige führte eine Tasche mit einem Bolzenschneider, einer Fahrradpumpe und einem Paar weißen Nike-Airforce Turnschuhen mit. Aufgrund fehlender Eigentumsnachweise wurden die Gegenstände sichergestellt und Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet. Vermutlich wurden die Gegenstände zuvor in den Gemeinden Mutterstadt, Dannstadt-Schauernheim oder Rödersheim-Gronau entwendet. Zeugen, die Hinweise zu den Gegenständen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder per Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeiinspektion Schifferstadt(ots)