Rhein-Pfalz-Kreis – NACHTRAG: Unbekannte sprengten Geldautomat in Limburgerhof

Limburgerhof / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.

Wie bereits berichtet sprengten Unbekannte am Montag, 10.10.2022, 01:58 Uhr, einen Geldausgabeautomaten der Deutschen Bank im Mundenheimer Weg in Limburgerhof.Der Geldautomat, aber auch der Bankvorraum wurden stark beschädigt.



Wer hat in der Nacht oder auch in den Tagen zuvor ungewöhnliche Beobachtungen gemacht? Die Kripo sucht Zeugen.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

