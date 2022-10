Ludwigshafen – VfSK Athleten-Bouler holen zum dritten Mal den Landespokal!

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Beim Finaltag des Pokalwettbewerb am Sonntag 9.10.2022 in Worms zeigten die VfSK Athleten-Bouler noch einmal ihre ganze Klasse. Im Finale mit Mannschaften des BC Essingen, den BF Hauenstein und dem TSV Flörsheim-Dalsheim setzen sich die Athleten-Bouler im Halbfinale klar gegen Flörsheim-Dalsheim durch und konnten dann auch das Finale gegen den BC Essingen gewinnen. Damit ging der Pokal zum dritten Mal in Folge nach Oppau und wird nun hier seine ständige Heimat finden. Nach dem Klassenerhalt der Bundesliga, vielen Erfolgen bei der Deutschen Meisterschaft Jugend hat damit das sportliche Jahr der Athleten-Bouler einen weiteren krönenden Abschluß gefunden. Beim gleichzeitig stattfindenden Oktoberfest in der Friedrichstraße konnte der Vorstand des VfSK diesen schönen Erfolg gleich mitfeiern. Die Vorsitzenden Jürgen Hatzenbühler und Horst Gönnheimer lobten unisono den tollen Zusammenhalt und die erfolgreiche Teamarbeit in allen Bereichen des Vereins, die so sportliche und gesellschaftliche Erfolge erreichen lassen. Das Team in Worms war: Hannah Schneider, Lea Becker, Fabio da Silva, Leander Becker, Valentin König, Sascha Stengel, Olaf Becker und Steff König.

