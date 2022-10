Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Bademattenrepublik

In der Aufführung Die Bademattenrepublik nach Motiven des Kindersachbuches von Valerie Wyatt laden eine Schauspielerin und ein Schauspieler Zuschauer*innen ab acht Jahren zu ei­nem besonderen Abenteuer ein: Im Gastspiel des JES Stuttgart geht es auf den Pfalzbau Bühnen am Donnerstag, 13.10.22 um 10 Uhr um nichts Geringeres als Demokratie, Mitspra­che und die Rettung der Welt. Sebastian Brummer und Denise Hasler haben einen Staat ge­gründet und machen das junge Publikum zu dessen ersten Bürgerinnen und Bürgern. Unter dem Motto „Alles kann, nix muss“ entwickelt sich zwischen dem Aufstellen von Grundregeln und dem Kom­ponieren einer pathetischen Nationalhymne (Musik: David Pagan) eine inter­aktive Ge­schichte, die die Kinder animiert, sie aktiv mitzugestalten.

Was als eine Art Workshop zum Thema Demokratie beginnt, wird der Inszenierung von Grete Pagan und Frederic Lilje schnell zu einer gemeinsamen Entdeckungsreise. Zusammen erpro­ben Spieler*innen und Publikum gesellschaftliches Zusammenleben und machen sich an seine Mitgestaltung, verteilen Rollen und Aufgaben und werden sich der Bedeutung ihrer eigenen Stimme bewusst.

Mit dem interaktiven mobilen Projekt in der Ausstattung von Anne Hoelck betritt das Junge Ensemble Stuttgart Neuland: Kinder stürzen sich in ein demokratisches Abenteuer, liebevoll und spielerisch eingebettet in eine spannende Geschichte. So erleben sie das ermutigende Gefühl, dass sie ernstzunehmender Teil der Gesellschaft sind. Dass es sich lohnt, die eigene Stimme zu erheben – und um dieses Grundrecht zu kämpfen.

