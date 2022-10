Ludwigshafen – Beethoven für Alle!

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(re/ak) – Am Donnerstag, den 20. Oktober 2022 wird die Reihe „Beethoven für Alle“ wieder aufgenommen. Unter dem Titel „Türkische Märsche, Nationalhymnen und andere Merkwürdigkeiten“ lädt Pianist Kai Adomeit um 19.00 Uhr zu einem Beethoven-Abend in die Philharmonie ein.

Um das Leben und Schaffen des Komponisten Ludwig van Beethoven kursieren zahlreiche Anekdoten und Geheimnisse, denen sich der langjährige Staatsphilharmonische Pianist Kai Adomeit gemeinsam mit dem Publikum in seinem Konzert „Beethoven für Alle“ annähert. Dabei führt er durch das Programm und spielt bekannte wie auch eher unbekannte Werke des Komponisten. So erklingen an dem Abend u. a. die „Mondscheinsonate“, „Variationen über einen türkischen Marsch“ oder die Sonate F-Dur, die in Begleitung des Solo-Hornisten der Staatsphilharmonie, Stefan Berrang, gespielt wird.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, einer Anmeldung bedarf es nicht. Spenden für den Instrumentenfonds der Philharmonie sind willkommen.

Das Konzert im Überblick:

Do, 20. Oktober 2022, 19.00 Uhr

Ludwigshafen, Philharmonie

Beethoven für Alle

„Türkische Märsche, Nationalhymnen und andere Merkwürdigkeiten“

Programm:

Variationen über den türkischen Marsch, op. 76

Bagatellen, op. 33

Sonate B-Dur, op. 22

Allegretto, WoO 53

Bagatelle, WoO 52

Präludium f-Moll, WoO 55

Variationen über „Rule Britannia!“, WoO 79

Polonaise, op. 89

Sonate F-Dur, op. 17 für Horn und Klavier

Sonate Nr. 2 cis-Moll, op. 27 „Mondscheinsonate“

Kai Adomeit, Klavier und Moderation

Stefan Berrang, Horn