Landau – Unfallflucht mit Personenschaden zwischen E-Biker und Jogger

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 09.10.22, gegen 18:28 Uhr, kam es zwischen einem E-Biker und einem Jogger in Höhe der Annweiler Straße 20a in Landau zu einem Verkehrsunfall mit verletzter Person. Ein E-Biker befuhr ordnungsgemäß den Radweg. Zwei joggende Jugendliche liefen in entgegengesetzter Richtung. Einer der Jugendlichen lief hierbei auf dem Radweg. Der E-Biker ging davon aus, dass der Jogger ausweicht, was jedoch nicht erfolgte. Es kam zum Zusammenstoß wobei der E-Biker stürzte. der E-Biker erlitt durch den Sturz eine Platzwunde am Kopf, welche ärztlich versorgt werden musste. Der Jogger entfernte sich von der Unfallstelle.

Die Person wird wie folgt beschrieben:

ca. 15-18 Jahre, männlich, Jeanshose und Kopfhörer.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau unter 06341/2870 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegen.