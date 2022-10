Ladenburg – Fußverkehrs-Check: Erste Begehung am 13. Oktober: Ihre Meinung ist gefragt!

Ladenburg/ Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Ladenburg möchte den Fußverkehr in Ladenburg sicherer und attraktiver gestalten und gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern Schwachstellen identifizieren und mögliche Lösungen diskutieren. Interessierte sind herzlich am Donnerstag, den 13. Oktober 2022, von 16 – 18 Uhr zu einem Spaziergang eingeladen. Treffpunkt ist am Domhofplatz. Von dort geht es zunächst durch die Altstadt und anschließend Richtung Neckar und zum Bahnhof sowie zu den Einkaufsmärkten.

„Wir möchten durch dieses Angebot, Erfahrungen aus dem Alltag kennenlernen, um das zu Fuß gehen angenehmer, sicherer und attraktiver zu gestalten. Ob Kinderwagen, Rollator, Rollstuhl oder Kinderfahrrad, je mehr unterschiedliche Perspektiven und Bedürfnisse wir kennenlernen desto schneller sind Verbesserungen möglich“, betont Bürgermeister Stefan Schmutz.

Eine Anmeldung ist nicht nötig. Bei Rückfragen steht Frau Anna Struve, Umwelt- und Klimaschutzbeauftragte zur Verfügung (Tel.: 06203 70-149, E-Mail: anna.struve@ladenburg.de).

Die Stadt Ladenburg ist eine von landesweit 15 Städten, die 2022 am Landesprojekt „Fußverkehrscheck“ teilnehmen dürfen. In der Umsetzung wird die Stadt Ladenburg vom Fachbüro Planersocietät (Karlsruhe) unterstützt und fachlich beraten. Nähere Informationen sind auf den Seiten des Ministeriums für Verkehr https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/mobilitaet-verkehr/fussverkehr/fussverkehrs-checks/ erhältlich.

