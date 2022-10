Heidelberg – Klimaschutz-Aktion der Stadt Heidelberg: 500 Gratis-Obstbäume für Bürgerinnen und Bürger

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg vergibt auch in diesem Jahr 500 Gratis-Obstbäume an Heidelbergerinnen und Heidelberger. Alle Bürgerinnen und Bürger können sich vom 13. bis 21. Oktober 2022 per E-Mail an biologischevielfalt@heidelberg.de um einen Baum bewerben. Das Ziel ist die Förderung der Artenvielfalt und des Stadtklimas. Teilnahmevoraussetzung ist lediglich, dass die Bäume im Stadtgebiet gepflanzt werden. Schnell sein lohnt sich: Die Bäume werden nach dem Eingangszeitpunkt der Bewerbung vergeben.

„Die Stadt Heidelberg möchte mit den Bäumen die Artenvielfalt und das Stadtklima fördern. Außerdem kann so zusätzlicher Lebensraum für Insekten und Vögel im Garten entstehen. Die Bürgerinnen und Bürger leisten damit einen wertvollen Beitrag zur ökologischen Aufwertung der Stadt, da viele Insektenarten vom Blütenreichtum der Obstbäume profitieren und viele Vogelarten mit Vorliebe dort brüten. Von einem Obstbaum im eigenen Garten profitieren am Ende alle“, sagt Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner.

Vergeben werden folgende Sorten: Apfel, Zwetschge, Quitte, Kirsche, Mirabelle und Pflaume. Je nach Verfügbarkeit können Bürgerinnen und Bürger ihre jeweilige Wunschsorte auswählen. Bei der Vergabe sind die Bäume etwa 120 Zentimeter groß. Der Pflanzraum kann dabei je nach Sorte variieren. Ausgegeben werden die Pflanzen im Herbst, da sie bei kühler und nasser Witterung gut anwachsen können. Die vergebenen Halb- beziehungsweise Viertelstämme eignen sich besonders gut für Stadtgärten, da sie nicht so hoch wachsen. Mit den Gärtnereien Wetzel (Heidelberg), Huben (Ladenburg) und Müller (Mauer) nehmen drei Firmen an der Aktion teil. Die jeweilige Gärtnerei wird auf dem Gutschein vermerkt. Die Gärtnereien beraten vor Ort und geben eine Pflanzanleitung mit.

Wer einen Baum pflanzen möchte, verschickt ab dem 13. Oktober eine E-Mail an biologischevielfalt@heidelberg.de mit seinen Kontaktdaten. Die ersten 500 Einsenderinnen und Einsender erhalten personalisierte Gutscheine. Damit können sie die Bäume ab dem 15. Oktober bis zum 29. Oktober 2022 in den teilnehmenden Gärtnereien abholen. Besonders freut sich die Stadt über freiwillige Gewinnerbilder aus dem heimischen Garten an die genannte E-Mail-Adresse.

Die Vergabe von kostenfreien Obstbäumen erfolgt in Heidelberg bereits zum dritten Mal. Im Mai 2022 wurden zuletzt 1.000 Bäume an Bürgerinnen und Bürger verteilt. Die Nachfrage war groß: Insgesamt erhielt die Stadt Heidelberg circa 1.200 Anfragen.

Hintergrund

Die Stadt Heidelberg setzt sich seit Jahren für den Erhalt der biologischen Vielfalt ein und ist Gründungs- sowie Vorstandsmitglied bei den Kommunen für biologische Vielfalt. Seit dem Frühjahr 2021 hat die Stadt Heidelberg eine eigene Biodiversitätsstrategie zum Erhalt und zur Förderung der biologischen Vielfalt im Stadtgebiet. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.heidelberg.de/naturundlandschaft > Biologische Vielfalt > Biodiversitätsstrategie Heidelberg.

Heidelberg will seine Vorreiterrolle im Umwelt- und Klimaschutz weiter ausbauen. Das Ziel: Bis spätestens 2050 will Heidelberg klimaneutral sein. Auf seinem Weg dorthin hat Heidelberg im November 2019 einen großen Klimaschutz-Aktionsplan mit den ersten 30 konkreten Vorschlägen aufgelegt. Dieser Aktionsplan legt Ziele und Prioritäten innerhalb des „Masterplan 100% Klimaschutz“ fest (www.heidelberg.de/masterplan100). Die Vorschläge betreffen alle Lebensbereiche, von Bauen und Wohnen, Ernährung und Konsum über die naturnahe Stadtgestaltung bis hin zur Mobilität (#hd4climate).