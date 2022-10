Heidelberg – Jetzt anmelden: Herbstferien 2022 im Haus der Jugend zum Thema „Queer“

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Vom 3. bis 5. November 2022 findet das Herbstferienprogramm „LGBTQIA+ – queer, divers und cis*” für alle Jugendlichen ab 13 Jahren im Haus der Jugend, Römerstraße 87, statt. Es gibt ein offenes Programm mit Sportangeboten, Kicker und Billard. Auch Chillen bei cooler Musik und Abhängen mit Freunden ist möglich – alles unter dem Motto: „Alles kann, nichts muss“. Special-Angebote zum Themenschwerpunkt sind der Queer-Escape-Room, ein Filmabend mit queeren Filmen und viele kleine Angebote rund um das Thema „LGBTQIA+ – queer, divers und cis*”. Angeboten wird das Programm am 3. und 4. November von 16 bis 21 Uhr und am 5. November von 16 bis 22 Uhr. Am Samstag, 5. November, startet um 16 Uhr außerdem eine Kleidertausch-Party mit anschließender „Open Stage“–Bühne und Abschlussdisco. Der Eintritt ist frei. Anmeldung zum Herbstferienprogramm per E-Mail an hausderjugend@heidelberg.de.

