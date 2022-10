Heidelberg – Aktionskundgebung des Bündnis Wohnwende für bezahlbaren Wohnraum in der Stadt (VIDEO)

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 8. Oktober 2022, fand am Anatomiegarten in Heidelberg eine vom Bündnis Wohnwende organisierte Kundgebung statt. Das parteiübergreifende Bündnis aus den Parteien Grüne, SPD, Die Linke, GAL, Heidelberg in Bewegung und der Bunten Linken sowie Mitgliedern des Heidelberger Bündnis gegen Armut und Ausgrenzung, des Mietervereins, hd-vernetzt, Volt und Architects for Future, machten gemeinsam auf die prekäre Lage auf dem Wohnungsmarkt aufmerksam.

Zusammen forderten die Anwesenden ein radikales Umdenken zu Gunsten günstigen Wohnraums in Heidelberg aber auch in ganz Deutschland. Hauptforderung war das Einfrieren der aktuellen Mieten für sechs Jahre durch die Bundespolitik. Dies solle einen Zeitraum für Rahmenbedingungen schaffen, in dem die Kommunen Möglichkeiten zur Mietenregulierung bekämen.

Zudem wurden diverse Heidelberg spezifische Aspekte, wie ein hochprozentiger Anteil geförderten Wohnraums im PHV und anderen städtischen Entwicklungsflächen, das Einschränken spekulationsbzogener Grundstücks- und Auftragsvergaben sowie weitere Massnahmen zur Verringerung von Mietwucher angesprochen.

Mit dabei waren u.a. die OB-Kandidierenden Theresia Bauer, Bernd Zieger, Sören Michelsburg, Alina Papagiannaki-Sönmez und Sofia Leser. OB Würzner nahm nicht an der Veranstaltung teil.

Lothar Binding vom Mieterverein verdeutlichte mit Hilfe zweier mit Bällen gefüllten Säulen, wie sehr die Miete das Einkommen belaste. Viele Menschen könnten sich schon jetzt nicht mehr leisten, in Heidelberg zu wohnen. Heidelberg sei auch deswegen die Pendlerstadt Nummer eins.

Der kritische Brief eines Obdachlosen, der die Knappheit an Übernachtungsangeboten verdeutlichte, wurde ebenfalls verlesen. In ihren Reden sparten die Teilnehmenden auch nicht mit Kritik an der jetzigen Stadtspitze um OB Würzner. Sie machten deutlich, dass es eine große gemeinsame Kraftanstrengung brauche, um das Mietenproblem langfristig in den Griff zu kriegen.

Ab dem 10. Oktober findet desweiteren die jährliche Aktionswoche gegen Armut des Heidelberger Bündnisses gegen Armut und Ausgrenzung statt. Auch dort wird das Thema Miete, wie viele weitere Aspekte, eine Rolle spielen. Wie jedes Jahr wird es während der Aktionswoche eine Vielzahl an Info-, Mitmach- und Diskussionsveranstaltungen sowie Hilfsangebote für Bedürftige geben.

Die Wahlen zum Posten als OberbürgermeisterIn finden in Heidelberg am 6. November statt.

(rbe)