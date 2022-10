Eberbach – Patienteninformationstag – Wissenswertes aus erster Hand

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Interessante Fachvorträge zum Thema Gesundheit, Prävention und Fortschritte in den Operationsmethoden am Dienstag, 18. Oktober, in der Stadthalle Zahlreiche erwartete Gäste, Besuch von Landrat Stefan Dallinger und Bürgermeister Peter Reichert und geballte medizinische Expertise vom Scheuerberg: Beim 7. Patienteninformationstag der GRN-Klinik Eberbach in der Stadthalle wird am Dienstag, 18. Oktober, ein umfassendes Programm mit Vorträgen aus allen medizinischen Fachabteilungen der Klinik geboten. Los geht es um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, ein stärkender Imbiss inklusive. Wie funktioniert ein Krankenhaus? Wie wird einem als Patient in der GRN-Klinik Eberbach geholfen, welche Möglichkeiten der Behandlung, Versorgung und Vorsorge gibt es? Gleich eine ganze Reihe an Vorträgen ermöglicht Einblicke in die Black Box Krankenhaus – gehalten von (Chef-)Ärzten und Pflegedienstleitung. Es geht um Prostatakrebsvorsorge und künstliches Schultergelenk. Um Darmkrebs und Darmchirurgie. Um Narkose und postoperatives Delir. Die Frage: Macht Narkose dumm? Um Couch potatoe oder Ironman und wer von beiden schneller zu einem Gesundheits-Check in die Kardiologie eilen sollte. Und nicht zuletzt um eine ebenso wichtige Schnittstelle in der Klinik: Die Pflegefachkraft.

„Wir freuen uns alle riesig, dass wir diese großartige Veranstaltung nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder durchführen dürfen“, spricht vorfreudige Begeisterung aus Dr. Jan Voegele, Chefarzt der Abteilung für Urologie, Hauptorganisator des Patienteninformationstages und Ärztlicher Direktor der Klinik. „Eingeladen ist jeder“, so der Mediziner weiter, „der sich für Gesundheit interessiert – oder auch in liebevoller Fürsorge einfach mitgenommen wird“. Medizinische Vorsorge könne man nicht früh genug im Blick haben, und der Tag bietet einen Rundumschlag an Einblicken in medizinische Themen und kompetenten Ansprechpartnern bei gesundheitlichen Fragen – auf kurzem Wege und ganz ohne Terminvereinbarung. „In den vergangenen Jahren ist unser Patienteninformationstag immer gut besucht und hinterher begeistert davon erzählt worden“, denkt Dr. Voegele zurück und freut sich auch dieses Jahr auf einen geselligen Tag mit spannenden Themen und regem Austausch.

Das Programm im Einzelnen:

17.30 Uhr: „Was bringt eine Prostatakrebsvorsorge?“, Dr. Oliver Petirsch, Leitender Oberarzt der Urologie.

17.50 Uhr: „Moderne Darmchirurgie“, Dr. Thomas Löffler, Stellvertretender Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie

18.10 Uhr: „Diagnostische Aspekte bei Darmkrebs“, Dr. Bernhard Nitsche, Chefarzt der Inneren Medizin

18.30 Uhr: Pause

18.40 Uhr: „Rund um das künstliche Schultergelenk“, Dr. Sami Cherouda, Oberarzt der Chirurgie.

19 Uhr: „Narkose und postoperatives Delir – macht Narkose dumm?“, Dr. Daniel Unger, Chefarzt der Anästhesie.

19.20 Uhr: „Die Pflegefachkraft als wichtige Schnittstelle in der Klinik“, Pflegedienstleiter Rolf Poxleitner.

19.40 Uhr: „Couch potato oder Ironman – wer muss zum Check in die Sportkardiologie?“, Dr. Daniel Herzenstiel, Leitender Arzt der Kardiologie.

In der Pause – gegen 18.30 Uhr – wird ein kleiner Imbiss gereicht. Der Eintritt zum Patienteninformationstag ist frei. Zum Schutz vor einer Ansteckung bitten wir um das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes.

Weitere Informationen zur GRN-Klinik Eberbach unter www.grn.de/eberbach