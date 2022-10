Ludwigshafen Rheingönheim / Metropolregion Rhein-Neckar – NACHTRAG – “Sechser Entgleist” ca. 300 000,00 € Schaden – Polizei vermutet mehrere jugendliche Täter – INSERATwww.oktoberfest-frankenthal.de Straßenbahn entgleist “Sechser Entgleist” – Am frühen Samstagabend, den 08.10.2022, gegen 18:30 Uhr, verursachten vermutlich mehrere jugendliche Täter einen enormen Sachschaden an einer Straßenbahn der RNV. Im Bereich der Haltestelle in der ... Mehr lesen »