Mannheim – Kundgebung zur Bildungslage verlief friedlich

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar / Mannheim-Innenstadt (ots)

Am Samstag, dem 08.10.2022 rief der Gesamtelternbeirat der Stadt Mannheim, im Zeitraum von 14:00-16:00 Uhr zu einer Versammlung auf, um auf die aktuelle Bildungslage aufmerksam zu machen. Das Motto lautete hierbei “Bildung muss endlich oberste Priorität erhalten – THE BildungsLÄND first – Für Mannheim machen wir uns stark. Ca. 250 Eltern nahmen mit ihren Kindern, unter anderem mit Plakaten, Bannern und einem Pritschenwagen, an der Versammlung teil. Vom Treffpunkt am Alten Messplatz führte der Aufzug durch die Breite Straße und endete im Ehrenhof des Mannheimer Schlosses. Der Ablauf der Versammlung verlief ohne jegliche Störungen. Zu nennenswerten Beeinträchtigungen des öffentlichen Nahverkehrs kam es auch nicht.