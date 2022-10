Ludwigshafen – Brand in Mundenheim

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. Der ADFC Rhein-Neckar hat die drei aussichtsreichen Kandidat:innen für die Oberbürgermeisterwahl in Heidelberg am 6. November 2022 zu einem Video-Podcast auf dem Rad eingeladen: Amtsinhaber Eckart Würzner, Theresia Bauer (Bündnis 90 / Die Grünen) und Sören Michelsburg (SPD). Dabei hatten die OB-Kandidat:innen Gelegenheit, ihre Vorstellungen über die Zukunft des Radverkehrs in ... Mehr lesen »