Ludwigshafen – Afrikanisch-internationaler Gottesdienst am 23. Oktober in der Kirche St. Ludwig

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar

Bild: pixabay_Norbert47

In der Kirche St. Ludwig (Wredestraße 24, Ludwigshafen) findet am Sonntag, 23. Oktober 2022, um 15 Uhr ein Gottesdienst in französischer, englischer und deutscher Sprache statt. Er ist ein Angebot der neuen Seelsorge-Aufgabe im Bistum Speyer “Seelsorge an afrikanischen Gläubigen”. Der afrikanisch-internationale Gottesdienst richtet sich an Gläubige in den Dekanaten Ludwigshafen, Speyer und Bad Dürkheim. Eingeladen sind alle Mitchrist*innen, Kinder und Erwachsene, besonders Menschen mit afrikanischen Wurzeln. Zelebrant ist Pfarrer Dr. Patrick Asomugha.

Für den Gottesdienst wird um eine Anmeldung bei Pfarrer Asomugha entweder telefonisch unter 0151 14879551 oder per Mail an patrick.asomugha@bistum-speyer.de gebeten.

Quelle: Kath. Stadtdekanat Ludwigshafen