gerne laden Johannes Wagner und Armin Grau (beide MdB für Bündnis90/Die Grünen im Gesundheitsausschuss) zum Twitter-Space (Online-Veranstaltung) am 11.10.2022 um 19:00 Uhr zum Thema “4 Punkte zur Rettung unserer Krankenhäuser” im Rahmen ihrer gesundheitspolitischen Veranstaltungsreihe “Grüne Visite” ein:

Ohnehin durch die Pandemie gebeutelte Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen in Deutschland stehen aufgrund stark steigender Energiekosten und der gegenwärtigen Inflation vor erheblichen existenzgefährdenden Herausforderungen. Hinzu kommt ein ausgeprägter Fachkräftemangel sowie insbesondere bei den Krankenhäusern ein Fallzahlrückgang von bis zu 20% im Vergleich zum vor Pandemie-Niveau, was mit einer direkten, spürbaren Erlösminderung einhergeht.

Doch gerade in Zeiten multipler Krisen müssen sich die Menschen auf ein stabil funktionierendes Gesundheits- und Pflegesystem verlassen können. Dabei gilt es die unterschiedlichen Ursachen mit unterschiedlichen Maßnahmen zu adressieren und neben kurzfristigen Hilfen jetzt auch mittel- und langfristige Reformschritte einzuleiten; wie z.B. die Unterstützung von Kliniken bei Klimaschutzmaßnahmen.

Hierzu wurde von mehreren Abgeordneten der Grünen Bundestagsfraktion ein “4-Punkte-Krisenplan” zur wirtschaftlichen Sicherung der Gesundheitsversorgung in Kliniken und Pflegeheimen erarbeitet. In der Veranstaltung möchten wir nun über die diese vier Punkte diskutieren. Die Veranstaltung richtet sich sowohl an die Fachöffentlichkeit als auch die breite, interessierte Öffentlichkeit. Gemeinsam mit den beiden Abgeordneten wird Annegret Dickhoff, KLIK GREEN, diskutieren.

Alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen, sich live per Twitter-Space unter https://twitter.com/yooHannes dazuzuschalten und ihre Fragen und Anregungen einzubringen.

Quelle: Büro Prof. Dr. Armin Grau, MdB