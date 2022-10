Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) INSERATwww.oktoberfest-frankenthal.de In der Nacht vom 06.10.2022 auf den 07.10.2022 wurden bei einem Autohaus in der Heßheimer Straße in Frankenthal zwei Personenkraftwagen der Marke Opel entwendet. An zwei weiteren abgestellten Fahrzeugen wurden diverse Fahrzeugteile ausgebaut und entwendet. Bei den gestohlenen Fahrzeugen handelte es sich um einen grauen Opel des Modells “Insignia ... Mehr lesen »