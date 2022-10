Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Heidelberger wählen am 6. November 2022 ihren Oberbürgermeister. Amtsinhaber Prof. Dr. Eckart Würzner ist seit zwei Legislaturperioden mit großer Leidenschaft Heidelbergs Stadtoberhaupt. Tatsächlich hat er schon viel erreicht. Doch es gbt für ihn noch weitere spannende Projekte der Stadtentwicklung, die noch umzusetzen sind. Zum Beispiel das Projekt “Stadt an den Fluss” aber ohne die B37. Und es gibt noch viel viel mehr. Was das alles ist, stellt er in zahlreichen besonderen Events den Heidelbergern vor. Infos hier: https://eckart-wuerzner.de/

