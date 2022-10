Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Vom 1. Oktober bis 30. November 2022 finden im Rahmen der 13. Ausgabe des bundesweiten Europäischen Filmfestivals der Generationen auch in Heidelberg wieder zahlreiche Filmvorführungen statt. Geboten wird ein buntes Programm für Jung und Alt: In den acht Heidelberger Seniorenzentren Bergheim, Rohrbach, Altstadt, Neuenheim, Handschuhsheim, Boxberg/Emmertsgrund, Ziegelhausen/Schlierbach und Weststadt werden sieben verschiedene Filme des Programms gezeigt. Die Themen in diesem Jahr sind der demografische Wandel, soziale Teilhabe, Klimaschutz und Integration. Im Anschluss an die Veranstaltungen gibt es Publikumsgespräche mit Heidelberger Expertinnen und Experten.

Mit zahlreichen Veranstaltungen in der gesamten Region trotzt das Festival der fragilen Pandemielage und freut sich sowohl auf zahlreiche Stammgäste als auch diejenigen, die das Festival zum ersten Mal besuchen. Besonders ältere Bürgerinnen und Bürger sollen wieder die Möglichkeit erhalten, Teil des sozialen und kulturellen Miteinanders zu sein. Die Veranstaltungen in den Heidelberger Seniorenzentren organisiert das städtische Amt für Soziales und Senioren. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Die Termine in Heidelberg in Übersicht

Seniorenzentrum Rohrbach: Montag, 10. Oktober 2022, 14.30 Uhr, „Enkel für Anfänger“

Seniorenzentrum Altstadt: Donnerstag, 13. Oktober 2022, 14 Uhr, „Mit Herz und Hund“

Seniorenzentrum Handschuhsheim: Mittwoch, 19. Oktober 2022, 14 Uhr, „Britt Marie war hier“

Seniorenzentrum Neuenheim: Mittwoch, 19. Oktober 2022, 15.30 Uhr, „Supernova“

Seniorenzentrum Boxberg-Emmertsgrund: Donnerstag, 20. Oktober 2022, 17 Uhr, „Mit Herz und Hund“

Seniorenzentrum Ziegelhausen/Schlierbach: Donnerstag, 27. Oktober 2022, 14.30 Uhr, „Die Herbstzeitlosen“

Seniorenzentrum Weststadt: Donnerstag, 17. November 2022, 14.30 Uhr, „Sein letztes Rennen“

Alle Veranstaltungen des Festivals gibt es im Internet unter www.festival-generationen.de.